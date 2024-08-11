Stockholm'de Filistin'e destek yürüyüşü

Kaynak: AA
Stockholm'de Filistin'e destek yürüyüşü

Gazze'ye yönelik saldırıları protesto için Odenplan'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları protesto için Odenplan'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği'ne doğru yürüyüşe geçti.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD’nin ortak olduğunu belirtti.

"KINANMALI, SORUMLULAR HAPSE ATILMALI VE CEZA ALMALI"
Gösteriye katılan İsveçli aktivist Malin Akerström, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basında İsrail hapishanelerinde mahkumların gardiyanlar tarafından işkence, taciz ve tecavüze uğradığına dair haberlerin yer aldığını ve İsrail televizyonu tarafından bir görüntünün yayımlandığını belirtti.

Malin, "Bu, şimdi çok büyük olay haline geldi çünkü yeni bir şey olmasa bile bunun gerçekleştiğine dair video kanıtımız var. Bu olaylar, Filistinli mahkumlara işkenceye, tecavüze ve hapishanedeki çocuklara karşı yıllardır devam ediyor. Şu anda olan budur ve bu kınanmalıdır, sorumlular hapse atılmalı ve ceza almalıdır." dedi.

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