Stoltenberg: Çin Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya verdiği destekle Çin'in Avrupa'daki savaşı körüklediğini ileri sürdü.

Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, "Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istediğini söylüyor ancak aynı zamanda Pekin, Avrupa'daki savaşı körüklüyor. İkisini birden yürütemezsiniz." diye konuştu.

Çin desteğinin Rusya'nın açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken Stoltenberg, "Ukrayna'ya karşı Moskova'nın tank, füze ve uçak üretmek için kullandığı parçalar, mikroelektronik ve diğer teknolojilerin satışında açık bir yükseliş var." ifadelerini kullandı.

"NATO ÇATIŞMANIN BİR PARÇASI OLMAYACAK"

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya birlik göndermek ya da hava savunmasını Ukrayna'ya doğru genişletmek gibi bir planlarının olmadığını kaydetti.

Stoltenberg, bir kez daha NATO'nun çatışmanın bir parçası olmayacağını yineledi.