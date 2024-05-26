Stoltenberg: Çin Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor

Kaynak: AA
Stoltenberg: Çin Rusya'yı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin'in Rusya'yı Ukrayna'ya karşı destekleyerek Avrupa'daki savaşı körüklediğini kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya verdiği destekle Çin'in Avrupa'daki savaşı körüklediğini ileri sürdü.

Stoltenberg, Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, "Batı ile iyi ilişkilerini sürdürmek istediğini söylüyor ancak aynı zamanda Pekin, Avrupa'daki savaşı körüklüyor. İkisini birden yürütemezsiniz." diye konuştu.

Çin desteğinin Rusya'nın açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken Stoltenberg, "Ukrayna'ya karşı Moskova'nın tank, füze ve uçak üretmek için kullandığı parçalar, mikroelektronik ve diğer teknolojilerin satışında açık bir yükseliş var." ifadelerini kullandı.

"NATO ÇATIŞMANIN BİR PARÇASI OLMAYACAK"

NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya birlik göndermek ya da hava savunmasını Ukrayna'ya doğru genişletmek gibi bir planlarının olmadığını kaydetti.

Stoltenberg, bir kez daha NATO'nun çatışmanın bir parçası olmayacağını yineledi.

Son Haberler
Bütün parasıyla Galatasaray bayrağı aldı. Seyyar satıcı Konya maçı için Allah'a böyle dua etti Spor
Bütün parasıyla Galatasaray bayrağı aldı. Seyyar satıcı Konya maçı için Allah'a böyle dua etti
Zehra Güneş neresinin ağrıdığını açıkladı Spor
Zehra Güneş neresinin ağrıdığını açıkladı
Lunaparkta yangın faciası: 9’u çocuk 27 ölü Dünya
Lunaparkta yangın faciası: 9’u çocuk 27 ölü
Devrilen traktörün altında kalan genç can verdi Yerel Haberler
Devrilen traktörün altında kalan genç can verdi
İmamoğlu ve Özel’in popülist söylemleri hangi düzeni hedef alıyor? Yazarlar
İmamoğlu ve Özel’in popülist söylemleri hangi düzeni hedef alıyor?
İyiler kendini fark ettirmeyi başardılar Yazarlar
İyiler kendini fark ettirmeyi başardılar