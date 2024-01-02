Stoltenberg: İsveç, temmuz ayına kadar NATO üyesi olacak

Kaynak: Haber Merkezi
Stoltenberg: İsveç, temmuz ayına kadar NATO üyesi olacak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in en geç temmuz ayına kadar NATO üyesi olacağını dile getirdi.

Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Stoltenberg, İsveç'in askeri ittifaka üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Stoltenberg, İsveç'in NATO’ya üyeliğinin Washington'da 9-11 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine kadar onaylanacağına inandığını belirtti.

İsveç'in NATO'ya üyeliği Türkiye ve Macaristan dışında kalan ittifaktaki diğer tüm ülkeler tarafından onaylandı.

Türkiye’de ise birkaç gün önce bu konuda adım atıldı.

İsveç’in NATO’ya kabulüne ilişkin teklif geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise "İsveç'in üyeliğini onaylama konusunda Macar Parlamentosu'nda büyük bir isteklilik olmadığını" ifade etmişti.

Stoltenberg, Stockholm'ün Ankara'ya olan taahhütlerini yerine getirdiğini ve taviz verdiğini söyledi.

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