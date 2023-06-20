Stoltenberg tarihin en büyük tatbikatını ziyaret etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO tarihinin en büyük hava tatbikatına ev sahipliği yapan Almanya’da tatbikata katılan askerleri ziyaret etti. Stoltenberg burada düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna’ya yönelik desteğin uzun vadede arttırılması, NATO’nun Vilnius Zirvesi’nde öncelikli konusu olacak” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Almanya temasları kapsamında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Stoltenberg, Pistorius ile birlikte NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı olan Air Defender 23’e ev sahipliği yapan Schleswig-Holstein eyaletindeki iki ana tatbikat alanından biri olan Jagel Askeri Hava Üssü'nü ziyaret etti.

Türkiye, Almanya, ABD, Finlandiya, NATO’ya üye olması beklenen İsveç ve Japonya’dan tatbikata katılan askerlerle bir araya gelen Stoltenberg, askerlere teşekkür etti. Savunmanın önemine değinen Stoltenberg, "Tatbikat, NATO’nun tüm topraklarını ve hava sahasını savunmaya ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Almanya'nın bağlılığının ve yeteneklerinin güçlü bir göstergesidir" dedi.

Stoltenberg ve Alman Bakan Pistorius daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Tatbikatın 25 farklı ülkeden 10 bin personel, 250 uçak ile NATO tarihinin en büyük tatbikatı olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, “Bu tatbikat açık bir mesaj gönderiyor. NATO her bir toprağını ve hava sahasını korumaya hazır. Almanya’nın da kapasitesi ve bağlılığının en güçlü göstergesidir. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki güçlü bağı gözler önüne seriyor. Hava savunması insanları güvende tutmak için her zaman önemli” ifadelerini kullandı.

“NATO, SAVAŞIN BİR TARAFI DEĞİL”

Bugün Rusya’nın Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarının hava savunmasının önemini açık bir şekilde gösterdiğini ifade eden Stoltenberg, “NATO, savaşın bir tarafı değil” dedi. Almanya’nın Ukrayna’ya daha fazla Patriot sağlayacağına değinen Genel Sekreter, “Bu hayatları kurtaracak. Ukrayna’ya yönelik desteğin uzun vadede arttırılması, NATO’nun Vilnius Zirvesi’nde öncelikli konusu olacak” açıklamasını yaptı.