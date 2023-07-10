Stoltenberg: Türkiye’nin AB’ye üye olma isteğini destekliyorum

İHA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Litvanya’nın başkenti Vilnius’e geldi. Stoltenberg, zirvenin gerçekleştirileceği Litexpo’da Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü. Stoltenberg ve Nauseda, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirveye ev sahipliği yaptığı için Litvanya hükümetine ve halkına teşekkür eden Stoltenberg, zirvede NATO’nun caydırıcılığının ve savunmasının güçlendirileceğini ifade etti. Ukrayna’ya yönelik desteğin de arttırılacağını ve Ukrayna konusunda kararlar alınacağını vurgulayan Stoltenberg, “Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracağız” dedi.

“ZELENSKİY, NATO-UKRAYNA KONSEYİ AÇILIŞ TOPLANTISINA KATILACAK”

Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna ile siyasi bağlarını geliştireceğini belirterek, “Başkan Zelenskiy, yeni NATO-Ukrayna Konseyi'nin açılış toplantısında bize katılacak. Müttefikler, yarın Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden süreci ele alacaklar” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek ve NATO kuvvetlerini güçlendirmek için savunmaya daha fazla yatırım yapılması gerektiğini kaydeden Stoltenberg, müttefiklerin zirvede daha yüksek savunma yatırım taahhüdünü belirleyeceklerini söyledi.

“İSVEÇ KONUSUNDA OLUMLU BİR KARAR ALMAK HALA MÜMKÜN”

Vilnius'ta Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore liderleri ile bir araya geleceklerini ifade eden NATO Genel Sekreteri, Finlandiya'nın müttefik olarak ilk kez zirvede yer alacağını hatırlattı. Stoltenberg, İsveç'in de bir an önce ittifaka katılmasını beklediklerini belirterek, sürecin bir sonraki adımı olarak bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç’in üyeliği konusunda AB şartına ilişkin konuşan Stoltenberg, “Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne üye olma isteğini destekliyorum” dedi. Ancak AB şartının Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra’da yer almadığını söyleyen Stoltenberg, İsveç’in muhtıradaki bütün şartları yerine getirdiğini belirtti. Birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Stoltenberg, "Vilnius'ta İsveç'in üyeliği konusunda olumlu bir karar almak hala mümkün” ifadesini kullandı.