Stoperden ilginç gol

Kaynak: The Sun Football
Stoperden ilginç gol
Letonya A Milli Futbol takımının deneyimli stoperi Marcis Oss, ülkesinin Lihtenştayn'a karşı oynadığı dostluk maçında ilginç bir gole imza attı.

Sezon başında transfer olduğu FK Rigas Futbola Skola formasıyla başarılı bir sezon geçiren 32 yaşındaki stoper Marcis Oss, ülkesinin Lihtenştayn ile karşılaştığı maçın 14. saniyesinde topu ağlarla buluşturdu.

Başlama vuruşunun Letonya tarafından yapıldığı mücadelenin başlangıç düdüğü çalar çalmaz Lihtenştayn takımının presi başladı. Prese karşılık topu kendi ceza sahasına taşıyan Letonyalı topçular futbol severlere ilginç bir gol izletti.

Topu geriye oynayan Letonyalı futbolcular, topu en sonunda stoper Oss'a gönderdiler. Topun Oss'a geldiğini gören Letonya'nın 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Pavels Steinbors kendisini pas için daha elverişli bir konuma getirirken Oss, bakmadan kaleciye doğru bir pas çıkarttı. Böylesi bir pasa hazırlıksız yakalanan Steinbors ne kadar çabalarsa çabalasın maçın henüz 14. saniyesinde topu kalesinde görmekten kurtulamadı.

Oldukça ilginç bir gole tanıklık eden futbol severler, sosyal medya üzerinde Oss'u fena şekilde tiye alan mesajlar paylaştı. Bir futbol severin, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı "Onun yerinde olsaydım hemen tünele geri dönerdim" paylaşımının bazı eski Letonyalı milli futbolcular tarafından da beğenilmesi dikkat çekti.

Maç Letonya milli takımının 11. dakikada Raimonds Krollis ayağından kazandığı golle 1-1 bitti.

x.jpg

xx.jpg

Son Haberler
'Ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız' Murat Kurum Sebze Meyve Hali'nde açıkladı Gündem
'Ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız' Murat Kurum Sebze Meyve Hali'nde açıkladı
Sivas'ta 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi Gündem
Sivas'ta 53 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
TIR yayaya çarptı. Yaya hayatını kaybetti Yerel Haberler
TIR yayaya çarptı. Yaya hayatını kaybetti
Trabzon’da göçük. 3 işçi hayatını kaybetti Gündem
Trabzon’da göçük. 3 işçi hayatını kaybetti
Ukraynalı kadının Antalya'da kiraladığı eve yapılan baskında daireden çıkanlar 'Aaa' dedirtti Gündem
Ukraynalı kadının Antalya'da kiraladığı eve yapılan baskında daireden çıkanlar 'Aaa' dedirtti
Tuvalet sırası kavgasında ortalık karıştı: Genç kadının suratını tekmeledi Video
Tuvalet sırası kavgasında ortalık karıştı: Genç kadının suratını tekmeledi
Kıl dönmesi komaya soktu. Yaşama şansı sadece yüzde 4 denildi Sağlık
Kıl dönmesi komaya soktu. Yaşama şansı sadece yüzde 4 denildi