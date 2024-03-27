Stoperden ilginç gol

Sezon başında transfer olduğu FK Rigas Futbola Skola formasıyla başarılı bir sezon geçiren 32 yaşındaki stoper Marcis Oss, ülkesinin Lihtenştayn ile karşılaştığı maçın 14. saniyesinde topu ağlarla buluşturdu.

Başlama vuruşunun Letonya tarafından yapıldığı mücadelenin başlangıç düdüğü çalar çalmaz Lihtenştayn takımının presi başladı. Prese karşılık topu kendi ceza sahasına taşıyan Letonyalı topçular futbol severlere ilginç bir gol izletti.

Topu geriye oynayan Letonyalı futbolcular, topu en sonunda stoper Oss'a gönderdiler. Topun Oss'a geldiğini gören Letonya'nın 38 yaşındaki tecrübeli kalecisi Pavels Steinbors kendisini pas için daha elverişli bir konuma getirirken Oss, bakmadan kaleciye doğru bir pas çıkarttı. Böylesi bir pasa hazırlıksız yakalanan Steinbors ne kadar çabalarsa çabalasın maçın henüz 14. saniyesinde topu kalesinde görmekten kurtulamadı.

Oldukça ilginç bir gole tanıklık eden futbol severler, sosyal medya üzerinde Oss'u fena şekilde tiye alan mesajlar paylaştı. Bir futbol severin, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı "Onun yerinde olsaydım hemen tünele geri dönerdim" paylaşımının bazı eski Letonyalı milli futbolcular tarafından da beğenilmesi dikkat çekti.

Maç Letonya milli takımının 11. dakikada Raimonds Krollis ayağından kazandığı golle 1-1 bitti.