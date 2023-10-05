Streçlediği hırsızı dövdü. İstanbul'da akıl almaz olay

Kasımpaşa’da bir genç motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu ayaktan boynuna kadar streç filmle sardı. Genç hırsıza verdiği akıl almaz cezayı kayda alırken, bir de onu streç kutusuyla darp etti.

KAYNAK: İHA
Streçlediği hırsızı dövdü. İstanbul'da akıl almaz olay

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa Yahya Kahya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yaşı küçük olan bir şahıs semtte Caner B.'ye (16) ait motosikleti çaldı.

Genç kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte Caner B.'ye ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.

Hırsız tam motosikleti çalacağı esnada Caner B.'ye yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akıl almaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olayın ardından Caner B., motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. Caner B.'nin ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.

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