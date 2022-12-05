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3 ayda 6 çocuk bu hastalıktan hayatını kaybetti. Boğazda ve deride ortaya çıkıyor

İngiltere’de ortaya çıkan Strep A bakterisi 3 ayda 6 çocuğu hayattan kopardı. İşte belirtileri…

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:10
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Strep A bakterisi 6 a6da 3 çocuğu hayattan kopardı. Aşısı yok. İşte virüsün belirtileri

3 ayda 6 çocuk bu hastalıktan hayatını kaybetti. Boğazda ve deride ortaya çıkıyor
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İngiltere’de ortaya çıkan ve Eylül ayından bu yana 6 çocuğun hayatını kaybettiği Strep A hastalğı ile ailelerin başı büyük dertte. Özellikle 10 yaşın altındaki çocuklara etki eden sinsi virüs, İngiltere'deki sağlıkçıların korkulu rüyası oldu.

Hastalık hapşırma ve öksürükle buluşuyor. Fazlasıyla bulaşıcı olan Strep A virüsü, 10 yaşın altındaki 6 çocuğun ölümüne neden oldu.

Bakterinin neden olduğu vakalar beş kat artınca İngiliz sağlık yetkilileri aileleri uyardı.

BOĞAZDA VE DERİDE GÖRÜLÜYOR

Strep A'nın belirtileri arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş yer alıyor.

AŞISI YOK

Yakın temas, öksürük ve hapşırmalarla yayılıyor. İngiltere'de en fazla okullardan yayılan bu bakteri enfeksiyonunun aşısı yok. İlaçlarla tedavi ediliyor.

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