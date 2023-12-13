Stres Alzhemeir mi yapıyor

Kaynak: AA
Stres Alzhemeir mi yapıyor
Alzhemeir’ı tetikleyen nedenler nelerdir

Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, “Her hastalıkta olduğu gibi Alzaymır’da da stres en önemli etkenlerden biri” dedi ve çok önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler…

Uzun süreli uykusuzluk ve yorgunluğun ilk etkilediği bilişsel mekanizmalardan birinin hafıza olduğunu belirten Prof. Dr. Erdemoğlu, unutkanlık ve dalgınlık şikayetleriyle mücadele etmek için yeterli, sağlıklı ve dinlendirici bir uyku düzeni olması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, Alzhaimer hastalığında düzensiz hayatın hastalığın en önemli sebeplerinden biri olduğunu söyleyerek, mücadele etmek için birkaç altın öneride bulundu. Özellikle yoğun stres ve baskı altında çalışan kişilerin hafıza bozukluğu yaşayabileceğini belirten Prof. Dr. Erdemoğlu, stres yönetimi konusunda daha etkili stratejiler üretmek için bireylerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Unutkanlığın bir diğer sebebinin de hatırlanması gereken şeye ilk başta yeterince dikkat sarf edilmemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Erdemoğlu, “Her gün alışveriş yaptığınız manavın giydiği kazağın rengine dikkat etmediyseniz, sonrasında hatırlamanız da mümkün değildir. Bilhassa yeni tanışılan kişilerin isim ve soyadına, mesleğine, bedenindeki ve simasındaki ilginç olabilecek noktalara özel dikkat gösterin” dedi.

BULMACA VE SUDOKU ÇÖZMEK YARARLI MI

Etkili bir hafıza performansı için beynin aktif tutulmasının şart olduğunu ve beyni sürekli aktif tutacak alıştırmaların büyük önem kazandığını ifade eden Prof. Dr. Erdemoğlu, Alzaymır hastalığının eğitimsiz kişilerle kıyaslandığında eğitimli kişilerde çok daha az görüldüğünü, bulmaca çözmek, sudoku benzeri zeka oyunları oynamak, satranç oynamak ve yabancı dil eğitimi almanın ileri yaşlarda daha iyi bir hafıza için herkesin kolayca uygulayabileceği etkinlikler olduğunun altını çizdi.

Yalnızca zihnin değil bedenin de aktif tutulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Erdemoğlu, düzenli aerobik ve egzersizin kan dolaşımını daha etkili hale getirerek beynin beslenmesine ve atık materyallerin beyinden uzaklaştırılmasına neden olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Erdemoğlu, şunları söyledi:

“Dahası aktif yaşam tarzını benimsemiş kişiler daha iyi uyur, stresle daha iyi mücadele eder, zihinsel performansı olumsuz yönde etkilediği bilinen alkol, ilaçlar, sigara, uyuşturucu gibi faktörlerden de uzak dururlar. Aşırı kilo nasıl kalbi besleyen damarları daraltarak kardiyovasküler sorunlara davetiye çıkarıyorsa, yine benzer şekilde beyni ve sinir hücrelerini besleyen damarları da tıkayarak çeşitli zihinsel becerileri sekteye uğratmaktadır”

AA

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