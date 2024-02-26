Stresin ilacı ortaya çıktı. Beleşe pamuk gibi olacaksınız

Heidelberg Üniversitesi’ndeki bilim insanları, sarılmanın ve sevgi dolu dokunuşların kişinin rahatlamasına nasıl katkıda bulunduğunu araştırdılar.

Bulgularına göre, bu davranışlar oksitosin hormonunu yükseltip kortizol hormonunu düşürüyor.

Böylece sarılmanın stresi azalttığı ve kişiyi sakinleştirdiği kanıtlanmış oldu.

Sarılmanın sadece bunlarla da kalmadığı, 20 ilginç faydasının daha olduğu ortaya çıktı.

SARILMANIN 20 İLGİNÇ FAYDASI NELERDİR?

-Mutlu olmanın en basit yoludur.

-Kendimizi güvende hissederiz. Hayatın zorluklarıyla daha kolay mücadele ederiz.

-Endişelerimiz hafifler. Karşımızdaki kişinin endişelerini de azaltırız.

-İletişimimiz güçlenir, karşımızdaki kişiyi daha iyi anlar ya da anlatırız.

-Güven duygusu veririz. Arkadaşımızın, eşimizin, çocuğumuzun kendine güvenmesini sağlarız.

-Daha sosyal oluruz. Toplumda daha rahat davranırız.

-Daha az gergin oluruz. Stresle daha rahat başa çıkarız.

-Yakınlarımıza karşı daha koruyucu oluruz.

-Daha şefkatli oluruz.

-Rahat uyuruz ve daha iyi hislerle uyanırız. Yeni güne daha hazır oluruz.

-Rahat hissederiz.

-Arkadaşımıza eşimize çocuğumuza bağlılığımız artar. Sadakati artırır.

-İlişkilerimizi daha samimi ve dürüst yaşarız.

-Annenin doğum sonrası depresyonunu önler, lohusalık dönemini rahat geçirmesini sağlar. Süt gelişimine yardımcı olur.

-Hamileliğin daha rahat geçmesini sağlar.

-Eşimizle yaşadığımız cinsellik daha kaliteli olur.

-Eşimizi daha çekici buluruz.

-İlişkilerimizde kavga, çatışma ve tartışmayı önleriz.

-Çağımızın en büyük sorunu olan depresyona karşı koruruz. Günlük yaşam stresleriyle baş etmemizi en basit, en kalıcı ve en kolay şekilde sağlar. Psikolojik/psikiyatrik tedavi sürelerini kısaltır.

-Aşık olmamızı, aşkı sürdürmemizi sağlar. Aşk acısını azaltır.