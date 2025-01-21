Stronghold Crusader: Definitive'in çıkış tarihi belli oldu

Firefly Studios, 2002 yılında piyasaya sürdüğü ve strateji türünün klasiklerinden biri olan Stronghold Crusader’ı, Definitive Edition adıyla yeniden oyuncularla buluşturacağını duyurdu. Oyun, 15 Temmuz 2025’te Steam platformunda yerini alacak. Merak edenler için oyunun demosu şimdiden Steam üzerinden indirilebilir durumda.

GELİŞTİRİLMİŞ GRAFİKLER VE YENİ İÇERİKLER

Yeniden yapım, orijinal oyunun geliştirici ekibi tarafından üst düzey bir çalışma ile hazırlandı. Bu versiyonda grafikler, animasyonlar ve müzik tamamen yenilenirken, ikonik seslendirme sanatçıları projeye yeniden dahil edildi. Oyunda, daha büyük haritalar, yenilenmiş birim özellikleri ve tamamen yeni oynanabilir birimler yer alacak. Ayrıca iki yeni tarihi kampanya, kooperatif çatışma yolları ve dört yeni yapay zeka rakibi de oyuncuları bekliyor.

ORTA ÇAĞ ORTADOĞU’SUNDA GEÇEN EFSANEVİ SAVAŞLAR

Stronghold Crusader: Definitive Edition, Orta Çağ Ortadoğu’sunda geçiyor. Oyuncular, bir yandan Haçlı ordularını yönetirken, diğer yandan Sultan Selahaddin Eyyubi olarak istilacıları püskürtmek için mücadele edebilecek. Tarihin en büyük komutanlarından Richard the Lionheart ve Sultan Selahaddin’in hikayesi, destansı kaleler ve unutulmaz savaş meydanlarıyla yeniden hayat bulacak.

STEAM’DE BÜYÜK İNDİRİM FIRSATLARI

Serinin eski oyunları şu anda Steam’de ciddi indirimlerle sunuluyor. Stronghold Crusader HD, bir hafta boyunca %70 indirimli olarak satışta. Ayrıca Stronghold Crusader 2’nin tüm indirilebilir içerikleri de %80’e varan bir kampanya ile oyunculara sunuluyor.

BEKLENTİLER YÜKSEK

Firefly Studios, orijinal oyunun ruhunu korurken modern çağın beklentilerine cevap vermeyi amaçlıyor. Yeni görseller ve oynanış mekanikleri, hem nostaljik bir deneyim arayanları hem de yeni nesil oyuncuları hedefliyor.