Stuart Pearce'nin İngiliz futbol tarihine damga vuran penaltısı

Stuart Pearce'nin 1996 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya'ya karşı İngiltere adına attığı penaltı, İngiliz futbol tarihinin sayfalarına kazınmış bir andır.

22 Haziran 1996'da Wembley Stadyumu'nda İngiltere, golsüz biten normal sürenin ardından gergin bir penaltı atışıyla karşı karşıya kaldı.

1990 Dünya Kupası yarı finalinde kaçırdığı ve o günden beri ülkesinde eleştiri oklarının hedefi haline gelen Pearce, belirleyici vuruşu yapmak için öne atıldı.

İngiliz kamu oyunun beklentisi ve kişisel kurtuluşun ağırlığı elle tutulur gibi değildi. Pearce aheste aheste topun başına gelirken bütün İngilizlerin aklında tek bir soru vardı: Acaba bu sefer atabilecek mi?

Pearce, topu dikkatlice penaltı noktasına koydu. Az biraz geldi. Hakemin düdüğünü bekledi. Düdük çalar çalmaz dört buçuk adımla topa gelip o herkesin iyi bildiği sol ayağıyla topa sertçe vurdu.

İngiliz futbolu için önemli bir kırılma anı olarak kabul edilen o anlarda top da kaleci de aynı köşeye doğru yol alınca saniyeler dakikaya ve muhtemelen Pearce için saatlere döndü.

Fakat İngiliz sol bek topa öyle düzgün bir şekilde vurdu ki top sert bir şekilde direğin dibine gitti. İspanya'nın efsanevi kalecisi Zubizarreta'nın yapabileceği tek şey ağlara giden topu izlemek oldu.

Efsane sol ayak penaltının golle sonuçlanmasından sonra adeta coşku patlaması yaşadı. Pearce'ın penaltı atışından sonra sıkmaktan kızarmış yumruklarıyla bütün statta yankılanan kükremesi onun kurtuluşunun, İngiliz A Milli Futbol Takımı'nın ise direncini sembolize eden bir ikon haline geldi.

Pearce, bu golüyle ülkesini Euro 96'da yarı finale taşıdı. İngiltere yarı finalde Almanlarla eşleşti. Almanlar eski Milli Takım teknik direktörümüz Stefan Kuntz'un da gol attığı maçta İngilizleri turnuvanın dışına yolladı.

STUART PEARCE KİMDİR?

Stuart Pearce, İngiliz futbolunun efsanevi isimlerinden biri olarak hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde iz bırakan bir figür. 24 Nisan 1962'de Londra'da doğan Pearce, futbolculuk kariyerine savunmada başladığı Wealdstone kulübünde başladı. Ancak asıl şöhretini Nottingham Forest'ta kazandı. Burada tam 12 yıl boyunca ter döktü ve sert savunmasıyla "Psycho" lakabını aldı. Dönemin en korkulan sol beklerinden biri olan Pearce, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza attı.

Pearce'in kariyerinde en unutulmaz anlardan biri, 1990 Dünya Kupası'ndaki penaltı atışları sırasında yaşandı. Yarı finaldeki penaltıyı kaçırması, İngiltere'nin elenmesine yol açtı. Ancak bu olay, Pearce'in futbolculuk kariyerini tanımlayan bir anı olmaktan ziyade, onun azmi ve kararlılığını gösteren bir simge haline geldi. 1996 Avrupa Şampiyonası'nda penaltı atışlarına yeniden çıkması ve bu sefer gol atması, onun için bir tür kişisel kurtuluş hikayesi oldu. Milli takım formasıyla 78 maçta görev alan Pearce, İngiltere'nin önemli turnuvalarda mücadele etmesine katkı sağladı.

Pearce, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük dünyasına adım attı. İlk ciddi deneyimini Nottingham Forest’ta yaşadı, ardından Manchester City ve İngiltere U-21 Milli Takımı’nı çalıştırdı. Teknik direktörlük kariyeri, futbolculuk kariyeri kadar etkileyici olmasa da Pearce, disiplinli ve kararlı tarzını takımlarına aşılamaya çalıştı. Özellikle İngiltere U-21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda final oynaması, teknik direktörlük kariyerinin önemli başarılarından biri olarak öne çıkıyor.

Stuart Pearce, hem oyuncu hem de teknik direktör olarak İngiliz futbolunun unutulmaz figürlerinden biri. "Psycho" lakabının hakkını veren sert savunma tarzı ve asla pes etmeyen ruhuyla, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bugün bile futbolseverler arasında saygıyla anılmaya devam ediyor.