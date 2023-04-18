Stüdyoda kendini yaktı. Ağızlar açık kaldı

Yeniakit'in haberine göre, Britanya'nın Got Talent izleyicileri, bir yarışmacının bir rubik küpünü çözmek için kendini ateşe verdi.

İzleyenlerin ağzını açık bırakan gösteri büyük tepkileri de beraberinde getirdi. Twitter'a giren hayranlar öfkeden kudurdular ve bir aile şovu için "Gülünç derecede tehlikeli" ve "Tamamen kabul edilemez" yorumunu yaptı.

O an, profesyonel dublör Thomas Vu'nun, ikonik 80'ler yapbozunu hızla çözerken ateşe verilmeden önce alev geciktirici bir jelle kaplandığını gördü.

Jüri üyeleri tarafından ayakta alkışlanan gösteri büyük tepki çekti. İzleyiciler "Kesinlikle doğru değil, kendinizi ateşe veriyorsunuz, bunu evde denemeyin. İzin verilmemeli" dedi.