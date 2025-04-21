Stuttgart Açık'ta zafer Ostapenko'nun oldu

Dünya 1 numarası Aryna Sabalenka’yı 6-4 ve 6-1’lik setlerle mağlup eden Jelena Ostapenko, Stuttgart Açık Tenis Turnuvası’nda kariyerinin dokuzuncu WTA kupasını kazandı. Turnuva boyunca etkileyici bir performans sergileyen 27 yaşındaki Ostapenko, çeyrek finalde de dünya 2 numarası Iga Swiatek’i saf dışı bırakmıştı.

Mücadelede Sabalenka’nın hatalarla dolu oyunu dikkat çekti. Letonyalı raket, ilk oyundan itibaren servis kırarak üstünlüğü eline aldı ve karşılaşmayı beş oyun üst üste kazanarak tamamladı.

Ostapenko, “Gerçekten çok mutluyum” derken, Sabalenka da rakibini tebrik ederek “Bugün benden daha iyiydin, hepsi bu” ifadelerini kullandı.

2017 Roland Garros şampiyonu Ostapenko, bu zaferle toprak zemindeki ilk kupasını sekiz yıl sonra kazandı. Sabalenka ise Stuttgart’ta üst üste üçüncü finalini kaybetti.