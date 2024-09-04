Su almaya büfeye gelen çocuk kabusu yaşadı

Aktarılan bilgelere göre dün akşam Yıldırım Mahallesi'ndeki büfeye su almak için giden Çağrı Çağlar'ın omuzuna sert bir cisim saplandı. Ne olduğunu anlamayan çocuk acılar içinde kaldı.

OMZUNA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Ağlayarak koşmaya başlayan çocuğu, ağabeyi Mesut Çağlar aracıyla hastaneye kaldırdı. Hastanede 10 yaşındaki Çağrı Çağlar'ın omzuna yorgun mermi saplandığı tespit edildi. Tedavisi tamamlanan çocuk çocuk taburcu edildi.

Olay yerinde incelemelerini tamamlayan polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çocuğun yaralandığı an ise kameralara yansıdı.