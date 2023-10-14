Su altında 'tektaş'lı sürpriz evlilik teklifi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kemal Aslan kız arkadaşı Dara Karadağ'a su altında evlilik teklifi etti.

KAYNAK: DHA
Su altında 'tektaş'lı sürpriz evlilik teklifi

Bodrum'da tekne turu düzenleyen Kemal Aslan, kız arkadaşı Dara Karadağ'a sürpriz evlilik teklifi hazırladı.

Aslan, kız arkadaşını dalış yapmaya ikna etti. İkili Karaada açıklarında dalış yaptı.

EL İŞARETİYLE 'TAMAM' DEDİ

Eğitmenlerle dalışı gerçekleştiren Kemal Aslan, suyun altında tektaş yüzük çıkarıp Dara Karadağ'a evlilik teklif etti.

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Karadağ, teklife el işaretiyle 'Tamam' diye cevap verdi. Aslan, Karadağ'a yüzüğünü de su altında taktı. İkili daha sonra su yüzeyine çıktı.

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Dara Karadağ, sürpriz teklifle hem şaşırıp, hem de büyük mutluluk yaşadığını söyledi. O anlar, su altı kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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