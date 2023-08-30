Su altında Zafer Bayramı kutlaması. Türk milleti Ata'sını her yerde hatırlatıyor

6 yıl önce batırılan TSK'ya ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgeye dalan Tahsin Ceylan ile ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Su altında Zafer Bayramı kutlaması. Türk milleti Ata'sını her yerde hatırlatıyor

Haberdenizde.com'un haberine göre, Tahsin Ceylan ve 12 kişilik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve DiveManta Kaş Dalış Merkezi’nin desteğiyle ilçe açıklarından dalış gerçekleştirildi.

Ekip, dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun öncülüğünde turizmi çeşitlendirmek, dalış turizmine katkı sunmak için 2017’de batırılan TSK’ya ait 1960 model tanka Kaş Limanı Güvercin Adası açıklarından dalış yaptı.

Denizin derinliklerine ulaşan ekip, 45 tonluk tankın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri ile Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Fener Koyu’na dalan ekip, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı dalışseverin tercih ettiği Kaş Su Altı Sanat Parkı’ndaki eserleri de görüntüledi.

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