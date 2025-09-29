Su basan caddeyi havuza çeviren turist şaşkına çevirdi!

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde etkili olan sağanak, Hisarönü Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi’ni suyla doldurdu. Yağış, caddeyi adeta bir göle çevirirken, bölge sakinleri ve turistler bu duruma farklı tepkiler verdi.

TURİSTİN KEYİFLİ ANLARI

Bir yabancı turist, suyla dolan caddede sıradışı bir eğlence buldu. Elinde karton bardakta içeceğiyle deniz yatağına uzanan turist, “Vatandaşın da yardım etmesini bir süre kabul etmedi.” Rahat tavırlarıyla dikkat çeken turist, yağmur sularında yüzerek anın tadını çıkardı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Çevredekiler, turistin bu neşeli anlarını cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler, kısa sürede büyük ilgi görerek sosyal medyada viral hale geldi ve birçok kişi tarafından beğeniyle izlendi.