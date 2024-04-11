Su basan garajı temizlerken akıma kapılan görevli hayatını kaybetti

Olayda yaşamını yitiren kişinin ismi Mehmet Şahan (55) olarak belirlendi.

İddiaya göre, kentin etkili sağanak yağışları sonucunda bir sitenin garajı su altında kaldı. Su baskını ile mücadele etmek için temizlik çalışmalarına katılan Mehmet Şahan, ani bir elektrik akımıyla temas ederek ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şahan'ın ağır yaralı halde olduğunu tespit ederek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen Şahan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.