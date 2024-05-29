Su çekerken kuyuya düştü

Öğle saatlerinde Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi’nde meydana gelen olay ile ilgili elde edilen bilgilere göre mahallede ikamet eden bir vatandaş, 3 metrelik kuyudan su çekmek isterken dengesini kaybedip kuyuya düştü.

Kuyuya düşen vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri vatandaşı kurtardı.

Kuyudan çıkarılan ve yaralı halde olan vatandaşa ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan ilk müdahaleden sonra vatandaş hastaneye kaldırıldı.