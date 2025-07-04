Su depolarının çevresinde yangın riskine karşı temizlik

Düzenleme: Kaynak: İHA
Su depolarının çevresinde yangın riskine karşı temizlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarının çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Depo alanlarındaki kuru otlar ve yabani bitkiler temizlendi. Böylece hem yangın riskine karşı önlem alındı hem de çevredeki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım ve Uygulama Şube Müdürlüğü ve MASKİ ekipleri kapsamlı bir temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ile MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı da çalışmaları yerinde inceledi. Müge Türkeli Kuğu, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmada, ot temizliği, budama, form ve çim biçme gibi işlemler gerçekleştiriliyor. Tüm depolarda devam edecek bu uygulamayla içme suyu depolarımızın çevresi yangın riskine karşı korunurken daha düzenli ve estetik bir görünüme de kavuşacak. Vatandaşlarımızdan da çevre temizliği ve yangın riski konusunda duyarlılık bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İçme Suyu Daire Başkanı Necip Kurtarıcı ise "Su depoları gibi kritik altyapı alanlarının çevresinde periyodik bakım ve temizlik faaliyetlerini Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde sürdürüyoruz. Bu çalışmalarla çevresel riskleri azaltıp halk sağlığını koruma yönünde önemli bir adım atıyoruz" şeklinde konuştu.

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