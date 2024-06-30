Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı

Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı
Kaynak: Haber Merkezi

Yapılan bir araştırma pet şişeden su içilmesinin neden olduğu hasarları gözler önüne serdi. Araştırmaya göre pet şişe kullanımı diyabete bile neden olabiliyor.

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Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı 1

Yeni yapılan bir araştırma, pet şişeden su içilmesinin insan vücudunda ne gibi hasarlara yol açabileceğini ortaya koydu.

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Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı 2

Araştırmacılar, bulguların bu kimyasal maddenin kullanımının tip 2 diyabet riskini artırdığına dair ilk kanıt olduğunu söylüyor

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Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı 3

Çığır açan yeni bir çalışma, plastik şişelerin son derece önemli bir kimyasal bileşenini daha yüksek tip 2 diyabet riskiyle ilişkilendiren kesin kanıtlar buldu.

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Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı 4

Araştırmacılar, paslanmaz çelik veya cam şişeler ve BPA içermeyen kutular kullanmak gibi yaklaşımlarla BPA maruziyetinin azaltılmasının diyabet riskini düşürebileceğini söyledi.

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Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı 5

Amerikan Diyabet Birliği'nin 2024 Bilimsel Oturumları'nda sunulacak bulgular, ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) şişelerde ve gıda kaplarında BPA'ya maruz kalmanın güvenli sınırlarını yeniden gözden geçirme çağrısını gerektiriyor.

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Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı 6

Daha önceki çalışmalar plastik ve epoksi reçinelerin yapımında kullanılan Bisfenol A kimyasalının insanlarda hormonları bozabileceğini zaten göstermişti.

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Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı 7

Araştırmalar BPA'yı diyabetle ilişkilendirmiş olsa da daha önce yapılan hiçbir çalışma bu kimyasalın insanlara uygulanmasının yetişkinlerde bu riski artırıp artırmadığını doğrudan değerlendirmemişti.

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