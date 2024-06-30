Su içerken dikkat! Pet şişenin büyük zararları ortaya çıktı

Yeni yapılan bir araştırma, pet şişeden su içilmesinin insan vücudunda ne gibi hasarlara yol açabileceğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, bulguların bu kimyasal maddenin kullanımının tip 2 diyabet riskini artırdığına dair ilk kanıt olduğunu söylüyor
Çığır açan yeni bir çalışma, plastik şişelerin son derece önemli bir kimyasal bileşenini daha yüksek tip 2 diyabet riskiyle ilişkilendiren kesin kanıtlar buldu.
Araştırmacılar, paslanmaz çelik veya cam şişeler ve BPA içermeyen kutular kullanmak gibi yaklaşımlarla BPA maruziyetinin azaltılmasının diyabet riskini düşürebileceğini söyledi.
Amerikan Diyabet Birliği'nin 2024 Bilimsel Oturumları'nda sunulacak bulgular, ABD Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) şişelerde ve gıda kaplarında BPA'ya maruz kalmanın güvenli sınırlarını yeniden gözden geçirme çağrısını gerektiriyor.
Daha önceki çalışmalar plastik ve epoksi reçinelerin yapımında kullanılan Bisfenol A kimyasalının insanlarda hormonları bozabileceğini zaten göstermişti.
Araştırmalar BPA'yı diyabetle ilişkilendirmiş olsa da daha önce yapılan hiçbir çalışma bu kimyasalın insanlara uygulanmasının yetişkinlerde bu riski artırıp artırmadığını doğrudan değerlendirmemişti.