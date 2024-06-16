Su kesintilerinin nedeni açıklandı

Başkan Özdemir, iklim değişikliğinin küresel çapta gerçekleşen bir sonucu olarak ortaya çıkan ani sıcaklık artışlarının, suların hızla çekilmesine yol açtığını belirtti.

Özdemir, yaz aylarının gelmesiyle artan bilinçsiz bahçe sulamalarının yeraltı su kaynaklarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu durumun sonucunda kentte ani su kesintilerinin yaşandığını ifade eden Özdemir, belediye ekiplerinin sorunu çözmek için hızla müdahale ettiğini söyledi.

Özdemir, "Bizim tarafımızdan bir kusur olmadığını açıkça belirtmek isterim. Sorunun çözümü için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyorum" dedi.