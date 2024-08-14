Su kullanımına kısıtlama getirildi

Fransız yetkililer Vendée'de su durumunu haftalık olarak izliyor. 2023-2024 kışındaki yağış miktarı aşırıydı. 1 Eylül'den bu yana bölgede ortalama 820 mm'ye kıyasla yaklaşık 1.100 mm'lik ortalama kümülatif yağış görüldü.

Bölgeye su sağlayan barajların 4 Ağustos itibarıyla %86'sı doluydu ve yeraltı suyu seviyeleri şu anda tatmin edici olarak belirtilmiş olsa da nehirlerin seviyeleri hava koşullarından fazlasıyla etkilenmiş durumda.

Yüksek sıcaklıklar ve su yollarının yağmura çok bağımlı olması nedeniyle , özellikle bölgenin kuzey ve batısındaki durum hızla kötüleşiyor .

Bu durumu göz önünde bulunduran Valilik, 12 Ağustos'tan itibaren nehirlerden su kullanımını kısıtlayıcı tedbirleri güçlendirdi.