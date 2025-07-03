Su seviyesi düştü 6000 yıllık sırlar ortaya çıktı

Dinyeper Nehri kıyısındaki tarihi “Üç Tepe” kayalıklarında yapılan arkeolojik kazılarda 6000 yıldan eski bakır-taş devri dönemi kap kacak, bronz çağına ait parçalar, antik amfora kalıntıları ve hayvan kemikleri bulundu. Ukrayna Ulusal Hortitsa Koruma Bölgesi ve Ukrhydroenergo yetkilileri tarafından ortak yürütülen çalışma, su seviyesinin düşmesiyle bölgenin uzun yıllar sonra erişime açılması sonucu gerçekleştirildi. En dikkat çekici buluntu ise “Kazak Kasesi” adıyla anılan, kayada bulunan oyuklar oldu. Bu oyukların Kazaklar tarafından yemek hazırlanmasında kullanıldığı düşünülüyor. Ayrıca yakınlardaki adalarda benzer doğal ve insan müdahalesi izleri taşıyan oyuklar tespit edildi.

Ukrhydroenergo, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bilim insanlarıyla iş birliği yapmaya devam edeceğini açıkladı. Arkeologlar ise keşfin sadece başlangıç olduğunu, önümüzde uzun ve detaylı analiz süreçlerinin olduğunu belirtti.

Bu önemli buluntular, bölgenin tarih öncesi ve erken tarih dönemlerine ışık tutması açısından büyük önem taşıyor.