Su tankeri suladığı otomobili pert etti

Kaynak: İHA
Su tankeri suladığı otomobili pert etti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde belediyeye ait bir su tankerinin püskürttüğü suyun bir otomobile zarar vermesi sonucu, aracın sahibi yaklaşık bir yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

15 Eylül 2023 tarihinde gece evinin önüne park ettiği aracını sabah sular içinde bulan Alper Arslan, bina güvenlik kamerası görüntülerinde bir görevlinin su tankerinden püskürttüğü suların aracına zarar verdiğini tespit etti.

Alper Arslan, durumu Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı'ya iletti ve masraflarının karşılanacağına dair söz aldı. Ancak, yerel seçimler sonrası belediyenin avukatları sorumluluk kabul etmedi. Arslan, "Arabama yaklaşık 120 bin TL para harcadım. Maddi zarar bir şekilde karşılanır ama o aracın benim için manevi bir değeri vardı. Böyle basit bir sebepten dolayı yok olması beni çok derinden etkiledi" dedi.

6 Şubat depremleri sonrası aynı aracıyla gönüllü olarak bölgeye giden Arslan, aracın tamir edilememesi nedeniyle ocak ayında düşük bir fiyata satmak zorunda kaldı. Başkalarının benzer bir durum yaşamaması için "Cadde üzerinde arabanızın kapısını, camını mümkün mertebe açık unutmayın. Ağaç diplerine arabanızı koymayın" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, olayla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, "Aracın sunroofu açık haldeymiş. Olaydan dolayı biz de üzgünüz. Konuyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Mahkeme kararına saygılı olacağız" açıklamasında bulundu.

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