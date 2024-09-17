Su ürünleri yetiştiricilerine destek açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ", 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Tebliğle Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği destekleme ödemelerine dair usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, destekler alabalık, sazan, midye ve yeni türler kapsamında mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, tıbbi sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalık gibi su ürünlerinin yetiştiriciliğini yapanlara verilecek.

Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve belirlenen türlerin entansif (yoğun tarım) şekilde yetiştiriciliğini gerçekleştiren ve midye yetiştiriciliği yapan üreticilere kararda belirlenen fiyat kadar destekleme yapılacak.

Elektrik enerjisiyle çıkardığı yer altı suyunu ya da enerjisiz şekilde kaynak suyunu kullanarak daha çok iç tüketim amaçlı toprak havuzlarda küçük ölçekli yetiştiricilik yapan üreticilere de temel destekleme birim fiyatı kadar destek verilecek.

Destek şartlarını sağlayan işletmelerin, proje kapasitesinin yılda 50 ton ve altında olması, üretici birliklerine üye, birinci derece tarımsal amaçlı örgüte üye ve kapalı devre üretim yapması gibi teknik kriterleri sahip işletmelere her bir teknik kriter için, temel destek tutarına ilave teknik kriter desteği sağlanacak.

DESTEK MİKTARI DOĞRUDAN VERİLECEK

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri su ürünleri desteği için yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

Söz konusu tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere, merkez birliklerine üye olmaları şartıyla destek tutarı doğrudan ödenecek.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BU DESTEKLEMELERDEN YARARLANAMAYACAK.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, 2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Karar'da belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha önce üreticiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.

Karar kapsamındaki destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler gerçekleştirilemeyecek.

TOPRAK HAVUZLARDA YETİŞTİRİCİLİĞE 1,50 LİRA DESTEK

Öte yandan, AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, sadeleştirmeye gidilen tebliğle Bakanlıkça onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan işletmelere, ürettikleri türler ve üretim şekline göre destek verilecek.

Bu kapsamda, kilo başına olmak üzere alabalık-sazan yetiştiriciliğine 1,20 lira, yeni türlerin yetiştiriciliğine 3 lira, toprak havuzlarda balık yetiştiriciliğine 1,50 lira, midye yetiştiriciliğine 1 lira temel destek ödemesi yapılacak.

Bununla birlikte proje kapasitesi yıllık 50 ton ve altı yetiştiriciler 0,60-0,99 lira, kapalı devre üretim yapanlar 2,40-6 lira, üretici birliklerine üye olanlar 0,04-0,12 lira ve birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeliği olanlar 0,02-0,06 lira arasında değişen tutarlarda ilave destekleme ödemesi alabilecek.