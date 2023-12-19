Sualtı Federasyonu’na kayyım atandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nda uzun zamandır yaşanan kriz Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kayyım atamasıyla son buldu.

Tartışmalı bir şekilde 3 oy fark ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı seçilen Oğuz Aydın’ın geçtiğimiz günlerde istifasını ilgili bakanlığa sunmasının ardından sualtı tutkunlarının merakla beklediği gelişme yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, 3 kişiden oluşan kayyım heyetini belirledi. Atanması gerçekleşen kayyum heyetinin başkanı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal oldu. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk müşaviri Dinçer Çeribaş ile sualtı spor uzmanı Kadir Sağlam ise kurulu tamamladı.

İSTİFALAR PEŞPEŞE GELMİŞTİ

Bünyesinde 11 sualtı sporu branşını bulunduran ve ülkemizin sualtındaki en yetkili otoritesi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun iki kurulunun tüm üyelerinin istifa ettiği öğrenildi.

Bireysel bir yarışma sporu olan ve sualtında temel branş olarak adlandırılan Paletli Yüzme Teknik Kurulunun ardından, Avrupa ve dünya şampiyonu milli takım yetiştiren Sualtı Hokeyi Teknik Kurulu da istifasını sundu.

İSTİFALARDAN SONRA GÖREVDEN ALMALAR EKLENDİ

Büyük umutlarla ve aletli dalış gibi tüm branşlarda daha iyiye gitmek vaadiyle 30 Ocak 2022 tarihinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı seçilen Oğuz Aydın, 5 isimle yolların ayrıldığını bizzat duyurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, 5 ismin federasyondan uzaklaştırıldığını belirtti. TSSF Genel Koordinatörü Zafer Yüksel, muhasebe çalışanları Gökhan Şahin ve Serpil Şimşek, denetleme kurulu üyesi Mehmet Şahin ile organizasyon kurulu üyesi Şehri Şahin’in görevlerine son verildiğini bizzat TSSF Başkanı Oğuz Aydın açıkladı.

30 Ocak 2022 tarihinde 116 delegenin oy kullandığı TSSF 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Oğuz Aydın, 3 oyun üzerinin çizik olduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından 58 oy ile başkan seçilmişti.

EN SON OĞUZ AYDIN DA İSTİFA ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanlığına istifa dilekçesini sunan Oğuz Aydın, baskılara dayanamadı ve görevinden affını istedi.

Oğuz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Son zamanlarda federasyonda yaşanan olumsuzlukları sizlerle paylaşmak istedim. Federasyonumuzun idari kadrosundaki arkadaşlarla iş ve işlemlerle ilgili çatışmalarımız oldu. Bu sebeple 4 kişinin ilişiğini kestim. Bu durumun federasyonumuzun planlı faaliyetlerini, iş ve işleyişleri daha fazla olumsuz etkilememesi için Bakanlığımıza durumu arz ettim. Bakanlığımız da geçici olarak faaliyetlerimizi durdurdu. Denetimler yapıldı, son 3 ay ise ayrıca yapılıyor. Enerjisi yüksek bir arkadaşımızın bayrağı daha ileriye taşıyabilmesi için Sayın Bakanımıza istifa dilekçemi vererek görevden affımı istedim.''

YENİÇAĞ GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Yeniçağ, Sualtında şaibeli işler olduğunu, bünyesinde 11 sualtı sporu branşını bulunduran ve ülkemizin sualtındaki en yetkili otoritesi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun iki kurulunun tüm üyelerinin istifa ettiği gündeme taşımıştı.

Paletli Yüzme Teknik Kurulunun ardından, Avrupa ve dünya şampiyonu milli takım yetiştiren Sualtı Hokeyi Teknik Kurulu da istifasını sunmuştu.

Ayrıca Oğuz Aydın, geçen günlerde yaptığı açıklamasında, ‘Görevimin başındayım. Bakanlığımızın takdirleri doğrultusunda hareket edeceğim’ demişti.