Sualtında şaibeli işler oluyor

Türkiye’de sualtının en yetkili birimi olan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nda çalkantılı günler bitmek bilmiyor. Federasyon’da istifalar ve görevden almalar zirve yaparken, şaibeli işlerin yapıldığı iddia ediliyor.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bünyesinde 11 sualtı sporu branşını bulunduran ve ülkemizin sualtındaki en yetkili otoritesi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun iki kurulunun tüm üyelerinin istifa ettiği öğrenildi.

Bireysel bir yarışma sporu olan ve sualtında temel branş olarak adlandırılan Paletli Yüzme Teknik Kurulunun ardından, Avrupa ve dünya şampiyonu milli takım yetiştiren Sualtı Hokeyi Teknik Kurulu da istifasını sundu.

İSTİFALARDAN SONRA GÖREVDEN ALMALAR EKLENDİ

Büyük umutlarla ve aletli dalış gibi tüm branşlarda daha iyiye gitmek vaadiyle 30 Ocak 2022 tarihinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı seçilen Oğuz Aydın, 5 isimle yolların ayrıldığını bizzat duyurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, 5 ismin federasyondan uzaklaştırıldığını belirtti. TSSF Genel Koordinatörü Zafer Yüksel, muhasebe çalışanları Gökhan Şahin ve Serpil Şimşek, denetleme kurulu üyesi Mehmet Şahin ile organizasyon kurulu üyesi Şehri Şahin’in görevlerine son verildiğini bizzat TSSF Başkanı Oğuz Aydın açıkladı.

30 Ocak 2022 tarihinde 116 delegenin oy kullandığı TSSF 5. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda Oğuz Aydın, 3 oyun üzerinin çizik olduğu gerekçesiyle iptal edilmesinin ardından 58 oy ile başkan seçilmişti.

BAŞKAN, İSTİFA VE GÖREVDEN ALMALARI DEĞERLENDİRDİ

Federasyonda yaşanan çalkantılı günlerden sonra konuyla ilgili konuşan Başkan Oğuz Aydın, ‘‘Paletli Yüzme ve Sualtı Hokeyi branşımızda istifalar oldu bu istifalarda sezon bittikten sonra olmuştur. Federasyonumuzun Ankara Merkez Ofisi ile iletişim kopukluğu olmuş olabilir. Sezonun bitmiş olması hasebiyle yeniden sevgili kardeşlerimizle ve Branş antrenörleri ile bir araya gelip nerede eksiklik var ise konuşulur, Amaç sualtı sporlarına hizmet etmek için buradayız hep birlikte kimsenin şahsi yeri değil Federasyon hepimizin’’ ifadelerini kullandı.

TÜM FAALİYETLER DURDURULDU

Federasyonun tüm faaliyetlerinin durdurulduğu iddiaları konusunda da konuşan Aydın, ‘‘Federasyon Başkan vekili Levent Ucuzal koordinesinde 8 kişi ile yönetim Kurulu toplantısı yapılması konusunda 2 Aralık 2023 saat 14.00’da YK toplantısı planlaması yapılmıştır. Spor Bakanlığımız Yetkisinde olan bir karar ile toplantı öncesinde Faaliyetlerimiz durdurulmuş olup toplantı yapılamamıştır’’ dedi.

‘GÖREVİMİN BAŞINDAYIM’

Yaşanan bu süreçten sonra görevde kalıp kalmayacağı merak edilen Oğuz Aydın, ‘Görevimin başındayım. Bakanlığımızın takdirleri doğrultusunda hareket edeceğim’ dedi.