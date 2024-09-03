Suarez gözyaşlarıyla açıkladı

Uruguay'ın Montevideo kentindeki Centenario Stadyumu'ndaki toplantıda, Luis Suarez milli takımdan emekli olacağını açıkladı.

Uruguay'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Suarez, 2026 Kuzey Amerika FIFA Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Cuma günü Montevideo'da Paraguay'a karşı oynanacak maçın, milli takım formasıyla son maçı olacağını belirtti.

Suarez'in bu açıklaması, Uruguay futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Kariyeri boyunca milli takım için sayısız başarıya imza atan yıldız oyuncu, taraftarlarına veda ederken duygusal anlar yaşandı. Uruguaylı futbolseverler, Suarez'in milli takıma yaptığı katkıları unutmayacaklarını ifade ettiler.

Bu önemli maç, Suarez'in milli takım kariyerine görkemli bir veda niteliği taşıyacak. Uruguaylı futbolseverler, efsane oyuncularını son kez milli forma ile izlemek için stadyumu dolduracak.