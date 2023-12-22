Suarez ve Messi yeniden buluştu! Transfer resmen açıklandı

Kaynak: AA
Suarez ve Messi yeniden buluştu! Transfer resmen açıklandı
Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'ye imzayı attı.

Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, Uruguaylı yıldız golcü Luis Suarez'i transfer etti.

36 yaşındaki yıldız, 2024 sezonunda Inter Miami forması giyecek.

BARCELONA SONRASI İKİNCİ KEZ!
Böylece Lionel Messi ve Luis Suarez, Barcelona'nın ardından ikinci kez aynı takımda forma giyecek. Daha öncesi Barcelona forması giyen diğer isimler Sergio Busquets ve Jordi Alba da Messi'nin transfer olması sonrası imzayı atmıştı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA OYNADI
Barça'nın yanı sıra Liverpool, Atletico Madrid ve Ajax gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Suarez, 768 maçta 471 gol ve 263 asiste imza atmıştı.

Kariyerinin son döneminde Uruguay ekibi Nacional ve Brezilya'nın Gremio takımlarında oynayan Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 138 karşılaşmada rakip ağları 68 kez sarstı.

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