Suat Kaya'dan transfer göndermesi

Suat Kaya müsabakanın ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kısa sürede rakibi iyi not ettiklerini aktaran Suat Kaya, "Çok kaliteli transferleri olan bir takımla karşılaştık. Oyuncularım söylediğimiz her şeyi yaptı. 39. dakikada sadece bir şut pozisyonu verdik. Gol atmak isteyen bizdik. Karşımızda 3 maçtır gol atamayan bir takım vardı. İlk yarı bizim için başarılıydı. Altıpasın içinde topla buluştuk. İkinci yarıda oyuncu değişikliklerine kadar yine biz iyiydik. Defansımız kontrollüydü. Orta sahamızın ileriye katkısı iyiydi. Yapılan ortada top Gradel'in ayağına çarpmasa Fernando golü atabilirdi.

Çocuklarla gurur duyuyorum. Oyuna girenler çaba gösterdi. 60 gündür bir sıkıntımız var. Hafta sonuna kadar idarecilerimiz umarım bu durumu iyi değerlendirir. 2 oyuncu istedim. Biri santrfor diğeri de 6 numara. Onlar gelirse gücümüze güç katarız. 3 gün sonra Çorum'da olacağız. Bizim maçımız pazartesiye alınmadı. Orada da galip gelmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sakaryasporlu oyuncuların onurlu bir duruş gösterdiğini vurgulayan Suat Kaya, "'Ben ayrılacağım' diyen bir oyuncu bu zamana kadar duymadım. Herkesi değerlendirmeye çalışıyorum. Del Valle benimle bir kamp geçirdi. 3 hafta sonra bana oynamak istediğini söyledi. Ben de ona şans verdim ve bizi utandırmadı." ifadelerini kullandı.