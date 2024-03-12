Şubatta 402 bin işsize 2,4 milyar lira ödendi

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Şubat ayında 402 bin işsize 2 Milyar 410 Milyon lira ödeme yapıldığı açıklandı.

1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, Mart 2002'den itibaren işsizlere güvence olmaya devam ediyor. Ancak, işsizden çok işverenlere ödeme yapıldığı iddiasıyla da eleştiriliyor.

FONDA BİRİKEN PARA 212 MİLYAR 511 MİLYON LİRA

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fonda, bu yılın şubat ayı sonu itibarıyla 212 milyar 511 milyon 245 bin lira birikti.

BUGÜNE KADAR 10 MİLYON 561 BİN KİŞİYE ÖDEME YAPILDI

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan şubat ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 402 bin 105 kişiye 2 milyar 410 milyon 166 bin lira aktarıldı.

İlk ödemenin yapıldığı Mart 2002'den 29 Şubat 2024'e kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 371 bin 273 kişi başvurdu. Başvuranlar arasında şartları karşılayan 10 milyon 561 bin 291 kişiye söz konusu sürede toplam 74 milyar 252 milyon 187 bin lira ödendi.İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.

Buna göre, 2024 yılında 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için işsizlik ödeneği en düşük 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira olarak uygulanıyor.