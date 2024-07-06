Sübyancı olimpiyatlarda yarışamasın diye imza kampanyası başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sübyancı olimpiyatlarda yarışamasın diye imza kampanyası başlatıldı

Hollandalı plaj voleybolu takımı üyesi Steven van de Velde'nin Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarından men edilmesi için taraftarlar imza toplamaya başladı.

29 yaşındaki voleybolcu, 2017 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. Van de Velde'nin Paris'teki Olimpiyat Oyunlarına katılımına karşı 20 bin kişi dilekçe imzaladı.

İmza kampanyasını başlatan Lauren Muir adlı kişi, sicilinde böylesine yüz kızartıcı suç bulunan bir kişinin Olimpiyatlarda yarışmasının tam bir felaket olacağını belirtti.

Hollandalı yetkililer ise Steven van de Velde'nin cezasını çoktan çektiğine ve Olimpiyatlarda yarışmaya tamamen uygun olduğuna inanıyor.

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