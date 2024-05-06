Suç çiftliğine baskın. Kalaşnikof tabancalar ve pompalı tüfekler ortalığa saçıldı

Adana'da polisler çiftlik bastı. Cephanelikle karşılaştı. Kaleşnikof silahtan pompalı tüfeğe, tabancadan çok sayıda mermiye çok sayıda suç aleti ele geçirdi.

Adana’da 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Sinan Ö., kuzeninin çalıştığı çiftlik evine düzenledi. Operasyonda Sinan Ö. yakalanınken, çiftlik evinin giysi dolabında uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi. Kalaşnikofla birlikte pompalı tüfekler tabancalar ele geçirildi.

Kesinleşmiiş hapis cezası bulunan Sinan Ö. kendisini, ‘Silahları, hasımlarımdan korunmak için bulunduruyordum’ diyerek savundu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Küçükçıldırım Mahallesi’nde küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet G.’nin çiftliğinde çok sayıda silah ve çeşitli suçlardan aranan firari suçluların bulunduğunu tespit edince operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonda Mehmet G. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan biri cezaevi firarisi altı kişiyi yakaladı.

ÇİFTLİK EVİ DEĞİL, CEPHANELİK

Ayrıca çiftlik evinde arama yapan polis ekipleri, giysi dolabına saklanan uzun namlulu piyade tüfeği, 2 şarjör ve 85 mermi, ruhsatsız 4 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 169 fişek, çelik yelek, hassas terazi, 12 uyuşturucu hap ile 6,8 gram esrar ele geçirdi.

Mahkemeye sevk edilen sanıklardan Mehmet G. Sinan Ö, Muhammet Ö ile Serhan Ö. mahkemece tutuklandı. Üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.