Suç makinası yakalandı

Yapılan operasyona dair aktarılan bilgilere göre

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yeşiltepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon gözaltına alınan şahsın, "Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet " ve "kasten yaralama" suçlarından arandığı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İkamette yapılan aramada 190 gram esrar maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 19 adet kartuş ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.