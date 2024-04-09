Suç makinesi adam dehşet saçtı

Söz konusu olay, 21.30 sularında Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı eski eşi N.A.’nın kaldığı konteyner kente giden G.A. (46) ile N.A. (46) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın hararetlenmesiyle beraber G.A.’nın bıçaklı saldırısına maruz kalan N.A. sırt ve kulak kısmında yara aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

80 ayrı suç kaydı bulunduğu söylenen G.A.’nın suç aleti ile beraber yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.