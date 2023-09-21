Suç makinesi Kocaeli'de yakalandı. Hakkında 62 yıl hapis cezası bulunuyor

18 ayrı suçtan aranan ve hakkında 62 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Kocaeli'de yakalandı.

KAYNAK: İHA
Suç makinesi Kocaeli'de yakalandı. Hakkında 62 yıl hapis cezası bulunuyor

Kocaeli'de 18 ayrı suçtan 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 325 bin 238 TL para cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından olmak üzere toplamda 18 aranma kaydından 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 325 bin 238 TL para cezası bulunan A.A., düzenlenen operasyonla yakalandı.

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