Suç makinesi kümeste yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kaç gün evvel Gümüşpala Mahallesi'nde gerçekleşen bir silahlı yaralama olayı ile ilgili belirlenen şüphelinin peşine düştü. Yapılan incelemelerde adresi belirlenen U.B.'nin (23), çok sayıda silahlı yaralama olayına karıştığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin belirlenen adrese yaptıkları baskında zanlı evde bulunamayınca kaçabileceği her yere ekipler gönderildi. Hem akrabaları hem de arkadaşlarının da evlerinde arama gerçekleştiren polis ekipleri evin üst kısmında arama yaparken ilginç bir manzarayla karşılaştılar. Silahlı yaralama olayının faili olarak aranan U.B., buradaki kümesin içinde saklanır pozisyonda ele geçirildi. Polis ekipleri kümesten çıkan suç makinesini ifadesini almak ve gerekli işlemleri tamamlamak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Evde yapılan detaylı incelemeler sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 101 gram kokain, 861 sentetik hap, 51 gram esrar, 7 adet kokain maddesi ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.