Suç makinesi tutuklandı. Kaçmak için polisin parmağını kırdı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesinde iddiaya göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, tarihi Taş Köprü civarında etrafı rahatsız eden bir kişi ihbarı alınca bölgeye geldi.

Ekipleri ihbarı edilen kişinin Mert Ç. (28) olduğunu belirledi. Polisler yanına gelince Mert Ç., kaçmaya başladı.

Şüpheli kaçtığı sırada yere ruhsatsız tabanca attı. Peşini bırakmayan polis memuru M.İ, Mert Ç.’yi yakaladı. Bu sırada hala kaçmaya çalışan şüpheli polis memuru M.İ.’in parmağını kırdı. Acı içinde kalan polis şüpheliyi buna rağmen bırakmayarak kelepçe takıp etkisiz hale getirdi.

Yakalanan şüpheli basın mensuplarının 'polisin parmağını neden kırdın' sorusuna, ”Ben mi?” şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

İFADESİNDE "YANLIŞ KİŞİYİ YAKALADILAR" DEDİ

Şüpheli Mert Ç. emniyette verdiği ifadede, ”Polisler gelince iki kişi kaçtı, ben yoktum. Polisler yanlışlıkla beni yakaladı. Polisin parmağını da ben kırmadım” diye suçunu inkar etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yakalanan Mert Ç.’nin hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah taşıma ve kasten adama yaralama gibi suçlardan 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.