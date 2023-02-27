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Suç makinesini dövmesi yakalattı

Kağıthane'de polis ekipleri, elinde dövme bulunan hırsızlık şüpheliyle sahte sosyal medya hesabı üzerinden iletişime geçti. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kızla buluşmaya gideceğini sanan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 14:03
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Suç makinesini dövmesi yakalattı

Suç makinesini dövmesi yakalattı
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İHA'nın haberine göre, Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 19 Ağustos 2022-22 Ocak 2023 tarihleri arasında ilçede meydana gelen 4 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kol saati, 3 bin 550 lira ve 500 dolar çalınmasının ardından harekete geçti. 

4 farklı hırsızlıkla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, olayların meydana geldiği ikamet ve çevrelerinde yer alan 58 farklı güvenlik kamera görüntüsünü inceledi.

DÖVMESİ YAKALATTI

Güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve şahıslardan birinin elinde dövme bulunduğu tespit etti. Yapılan araştırmalarda; şüphelilerden C.Ç. (24) isimli şahsın elinde dövme bulunan resimler paylaştığı sosyal medya hesabı belirlendi. 

Polis ekipleri, sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden şüpheliyle görüşmeye başladı. Buluşma için tarih belirlendi. Sosyal medyadan tanıştığı bir kızla buluşacağını sanan C.Ç., 24 Şubat tarihinde Beyoğlu ilçesindeki bir kafede yakalandı. 

Şüphelinin, 27’si "evden hırsızlık" olmak üzere toplam 29 suç kaydı ile 4 farklı suçtan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirlendi.

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