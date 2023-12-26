Suç örgütlerinin değil polisin emrindeler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Suç örgütlerinin değil polisin emrindeler
Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararıyla emniyete verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen başarı operasyonlarda 23 araç ele geçirildiğini ve bu araçların mahkeme kararıyla emniyete verildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.

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