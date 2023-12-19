Suç örgütü liderleri Türkiye’de yakalandı

Kaynak: İHA
Yabancı suç örgütü liderleri Türkiye’yi mesken tutmaya devam ederken, emniyet ekipleri de başarılı operasyonlarına devam ediyor. İçişleri Bakanı, 2’si kırmızı bültenle aranan İngiliz, Alman ve Polonyalı suç örgütü liderlerinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alanya ve İstanbul’da gerçekleştirilen Kafes-21 Operasyonları sonucunda, 2’si İnterpol tarafından kırmızı bültenle, 1’i ise difüzyon mesajı ile aranan 3 organize suç örgütü liderinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu bozan uluslararası organize suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları ve çeteler, ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ne tür bir bültenle aranırlarsa aransınlar, bizden kaçamayacaklar. Onlara nefes aldırmayacağız” dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını da paylaştı. Verilen bilgilere göre, yakalanan 3 organize suç örgütü liderinin kimlikleri ve suçları şöyle:

Thomas Josef Konrad: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Polonyalı suçlu. Polonya’da uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanıyor. Fas’tan İtalya ve İspanya’ya büyük miktarda uyuşturucu madde getirip, bu ülkelerden daha az miktarda diğer Avrupa ülkelerine dağıtıyordu. Organize suç örgütünün başı olarak biliniyordu. Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Jinking Peng: İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Çinli suçlu. Çin’de dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri yapmakla suçlanıyor. Organize suç örgütünün lideri olarak tanınıyordu. İstanbul’un Fatih ilçesinde yakalandı.

Danıel Alexander Muller: Difüzyon mesajı ile aranan Alman suçlu. Almanya’da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonunda firar etmişti. Acil yakalama mesajı sonrasında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Organize suç örgütünün elebaşı olarak biliniyordu. İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yakalandı.

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından düzenlendi. Operasyona ‘KAFES-21’ adı verildi.

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