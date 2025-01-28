Suç yaşına ilişkin yasa tasarısı İsveç hükümetine sunuldu

Çalışmada, genel suç yaşını düşürme önerisi yer almazken, 14 yaşındaki bireylerin ağır suçlarda sorumlu tutulabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, ceza alt sınırı dört yıl olan suçlar veya bu suçların işlenmesine yönelik hazırlık, girişim gibi durumlar değerlendiriliyor. Araştırmayı yürüten Gunnel Lindberg, "Bu düzenleme gençler için caydırıcı bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

GENÇLİK CEZALARINA YENİ YAKLAŞIMLAR

Önerilerden biri, gençlere verilen cezaların 18 yaş sonrası yetişkin cezalarına dönüşmesi yönünde. Bu durumun mağdur hakları açısından önemli olduğu vurgulandı. Lindberg, "Gençlerin işlediği suçlar toplumda ciddi etkilere yol açıyor. Cezalar da suçun ciddiyetine uygun olmalı" dedi. Ayrıca, gençler için mevcut azami cezalarda değişiklik önerisi de bulunuyor; ancak müebbet hapis istisna tutuluyor.

UZMANLARIN FARKLI GÖRÜŞLERİ

Araştırmada, suç yaşının düşürülmesine karşıt görüşlere de yer verildi. Suç yaşının düşürülmesinin suç oranlarını azaltmayacağına ve adalet sistemine ekstra yük getireceğine dair endişeler dile getirildi. Lindberg, “Bu karar kolay alınacak bir karar değil, çünkü 1864'ten beri suç yaşı İsveç'te 15 olarak uygulanıyor,” diyerek değişikliğin tarihi önemine dikkat çekti.

BEŞ YILLIK PİLOT DÜZENLEME ÖNERİSİ

Öneriye göre, ağır suçlar için belirlenen 14 yaş uygulaması yalnızca beş yıl boyunca pilot bir düzenleme olarak geçerli olacak. Bu süreçte, toplum ve adalet sistemi üzerindeki etkiler detaylı şekilde analiz edilecek.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, “Öneriler tartışmaya açık. Nihai kararın toplumun yararına olacak şekilde alınması gerekiyor,” diyerek, raporun önemine dikkat çekti.