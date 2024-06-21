Suçluları tanıyıp polise bildirecek. Lise öğrencilerinden alkışlanacak keşif

Sivas’ta lise öğrencilerinden müthiş bir tasarım geldi. Öğrenciler kendi tasarladıkları dronu 3D yazıcı ile üretti.

Dört öğrenciden oluşan ekip ürettikleri drona "Nimbus" ismini verdi. Dron, ,5 kilogram ağırlığında ve 480 milimetre kanat açıklığına sahip. 3 kilometre manuel uçuş özelliğine sahip olan dron 100 metre yükseklikten askeri araç ve aranan kişileri tanıyarak ilgili birimlere raporlayabiliyor.

Dolayısıyla suçlular daha kolay tespit edilebilecek. Öğrencilere Taksim’de yaşanan büyük patmanın ilham olduğu da bildirildi.

Öğrenci Kerem Mert Kor ”Kalabalık ortamlarda insanların herhangi bir insanı ya da suçluları tespit etmesi zorlaşabiliyor. Biz de bu yüzden havadan tarayacak şekilde bu dronu geliştirdik. İçerisindeki yüz tanıma sistemi ve kamerasıyla havadan uçarak suçluları ve sabıka kaydı olan insanları kalabalık ortamlarda tespit edebiliyor” dedi.

Kor, drounun yaklaşık 17 bin liralık maliyete mal olduğu ve altı yedi ay civarında bir sürede tamamladıklarını belirtti.

SUÇLULARI TANIYIP POLİSE BİLDİRECEK

İdris İşbaşar ise suçluyu gördükten sonra veri tabanındaki bilgilerle eşleştiğini ve eğer eşlemeyi doğru bir şekilde gerçekleştirirse emniyet güçlerine bilgi verildiğini söyledi.