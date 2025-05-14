Sucuk diye neler yemişiz! Tarım Bakanlığı tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını riske atan gıdaları deşifre ettiği “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde yeni bir güncelleme yaptı. Listeye eklenen çeşitli ürünler arasında, özellikle 7 sucuk markasının mevzuata aykırı üretim yaptığına dair bulgular dikkat çekti. Bu markalar arasında, zincir marketlerde satılan tanınmış bir sucuk markası da yer aldı.

13 Mayıs tarihinde yapılan güncelleme ile zeytinyağı, tereyağı ve peynir üreticilerinin yanı sıra, sucuk üretiminde hile yaptığı tespit edilen firmalar listeye eklendi. Bakanlık, Sakarya, Konya, Afyonkarahisar ve İstanbul merkezli firmaların ürünlerinde uygunsuz içerik kullanıldığını kamuoyuyla paylaştı.

7 SUCUK MARKASI TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın yayımladığı listede, hileli üretim yaptığı belirlenen sucuk markaları şu şekilde sıralandı:

Sakarya merkezli Öztürk Sucukları’nda, Türkiye genelindeki zincir marketler ve şarküterilerde satılan ürünlerde sakatat (baş eti) kullanıldığı belirlendi.

ALTUN PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Akkoyun marka dana sucuklarında deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin ürettiği Ertürk marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti ve soya bulundu.

Afyonkarahisar merkezli Efem Sucukları’nın piliç sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Ceylaner marka piliç sucuklarda da mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Afyon Keyf-i Sucuk markasının ısıl işlem görmüş piliç sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Merkil Deniz Ürünleri Gıda İçecek Ticaret tarafından üretilen Afyon Gürkasap marka dana sucuklarında kanatlı eti bulundu.

Bakanlık, bu firmaların mevzuata aykırı üretim yaptığını vurgulayarak, halk sağlığını koruma amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti.