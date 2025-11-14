Su teresi, hem suda hem güneşte yetişebilen, vitamin ve mineral açısından zengin bir bitkidir. Doğru seçildiğinde salatalarda lezzet katar, sağlık açısından birçok fayda sunar.

SU TERESİ NEDİR?

Su teresi, Brassicaceae familyasına ait, koyu yeşil yapraklı, hafif keskin aromalı bir bitkidir. Genellikle doğal kaynak sularında yetişir ancak güneşli ortamlarda da gelişebilir. Türkiye’de özellikle Ege Bölgesi’nde yaygındır. Besin yoğunluğu açısından dünyanın en sağlıklı gıdalarından biri olarak kabul edilir.

SU TERESİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yaprakları canlı yeşil ve diri olmalı. Sararmış, solmuş veya lekeli yapraklardan kaçınılmalı. Koku kontrolü yapılmalı, çürük veya ağır koku olmamalı. Organik ve güvenilir kaynaklardan temin edilmeli

SUDA MI GÜNEŞTE Mİ YETİŞEN DAHA SAĞLIKLI?

Su teresi hem suda hem güneşte yetişebilir. Ancak doğal kaynak suyunda yetişen su teresi, daha fazla mineral ve vitamin içerdiği için tercih edilir. Güneşte yetişen türler de besleyicidir ancak su ortamında yetişenler genellikle daha yoğun besin profiline sahiptir

SU TERESİ NASIL TEMİZLENMELİ VE TÜKETİLMELİ?

Bol suyla birkaç kez yıkanmalı. Sirkeli suda 10 dakika bekletilmeli. Temiz suyla tekrar durulanmalı. Salatalarda çiğ olarak kullanılabilir. Buharda pişirilerek garnitür olarak servis edilebilir.

FAYDALARI NELERDİR?

A vitamini sayesinde göz sağlığını destekler. C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir. K vitamini ile kemik sağlığını korur. Sindirimi düzenler. Kanser riskini azaltabilir

ZARARLARI VAR MI?

Aşırı tüketim mide hassasiyetine yol açabilir. Tiroid problemi olanlar dikkatli tüketmeli. İlaç kullananlar doktoruna danışmalı. Kirli sularda yetişen ürünler sağlık riski taşıyabilir

EVDE NASIL SAKLANMALI?

Yıkandıktan sonra nemli kağıt havluya sarılmalı. Hava almayan kapta buzdolabında saklanmalı. 2-3 gün içinde tüketilmeli. Dondurulması önerilmez, tazeyken tüketilmelidir

Salatalarda Nasıl Kullanılır?

Roka, marul gibi yeşilliklerle karıştırılabilir. Nar, ceviz, lor peyniri gibi malzemelerle uyumludur. Limon, zeytinyağı ve balzamik sirke ile lezzetlendirilir. Hafif acı tadı sayesinde salataya karakter katar