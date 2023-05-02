Sudan Egemenlik Konseyi'nden HDK ile görüşme duyurusu

Sudan Egemenlik Konseyi'nden ateşkesi görüşmek üzere HDK ile iki gün içinde Cidde'de bir araya gelebilecekleri duyuruldu.

Sudan Egemenlik Konseyi'nden HDK ile görüşme duyurusu

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi Orgeneral Şemseddin el-Kebbaşi, iki gün içinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde, ülkede ateşkes sağlanmasını görüşmek üzere ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcilerinin katılımıyla doğrudan görüşmelerin başlayabileceğini açıkladı.

Kebbaşi, Mısır merkezli El-Kahire News televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Sudan'da çatışmaların durdurulması için ABD ve Suudi Arabistan'dan ve Doğu Afrika’daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) olmak üzere iki girişimin sunulduğunu aktararak her girişimi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

"AMERİKA VE SUUDİ ARABİSTAN İLE BULUŞACAĞIZ"

İki girişimin HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile müzakere amaçlı olmadığını vurgulayan Kebbaşi, şunları kaydetti:

"Amerikan-Suudi girişimini memnuniyetle karşıladık çünkü ateşkesten bahsediyor ve birden fazla kez gerçekleşti ancak Hımidti'nin (Muhammed Hamdan Dagalu) milisleri bunu ihlal ediyordu. Şimdi girişimin başlatıcıları olan Amerika ve Suudi Arabistan ile tek bir noktada konuşuyoruz, o da ateşkes ve insani yardımın gereklilikleridir. Girişim uzun bir yol kat etti ve girişim sahiplerinin düzenlemesine göre belki de temsilcilerimiz önümüzdeki iki gün içinde Cidde'ye gidecek."

IGAD girişimiyle ilgili de Kebbaşi, "Girişim iki noktadan bahsediyor. Ateşkes ve iki tarafın birer temsilcisinin Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya gönderilmesi. Biz onu da memnuniyetle karşıladık ama karşı taraf kabul etmedi." dedi.

ÇATIŞMALARIN GEÇMİŞİ

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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