Sudan, Japon vatandaşları tahliye edecek

Japonya, bugün vatandaşlarını Sudan'dan tahliye etmeye hazırlandığını duyurdu. Ateşkes çağrılarına rağmen cumartesi gününden bu yana şiddetin sürdüğü ülkede böyle bir adım atan ilk ülke oldu.

BM'ye göre, ülkede General Mohamed Hamdane Daglo'nun Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (FSR) bağlı paramiliter güçler ile 2021 darbesinden bu yana komuta eden General Abdel Fattah al-Burhane liderliğindeki ordu arasındaki çatışmalarda şimdiden yaklaşık 200 kişi öldü.

Hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno Çarşamba günü yaptığı açıklamada, büyükelçilik personeli de dahil olmak üzere yaklaşık 60 Japon vatandaşının Sudan'da olduğunu söyledi.