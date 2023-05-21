Sudan'da 7 günlük ateşkes imzalandı

Gıda, temel ihtiyaçlar ve nakit sıkıntısı gibi problemlerle karşı karşıya kalan iç savaşın sürdüğü Sudan'da ateşkes ilan edildi.

Sudan ordusu ile paramiliter güçler arasında imzalandığı bildirilen ateşkes anlaşmasının pazartesi günü devreye gireceği açıklandı. Daha önce yapılan ateşkes anlaşmalarına taraflar uymayarak savaşa devam edilmişti. Aynı durumla karşılaşılıp karşılaşılmayacağı ise şimdilik merak konusu.

Uluslararası krize de sebep olan Sudan iç savaşında en son Katar büyükelçiliği saldırıya uğramış ve diplomatik temaslar bu sebeple hız kazanmıştı.